В Москве зафиксировали рекордно низкие концентрации взвешенных веществ в воздухе – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве зафиксировали рекордно низкие концентрации взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 в воздухе. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, этого удалось достичь благодаря ветреной погоде и сильным снегопадам.

Он отметил, что среднемесячные концентрации оксида углерода находятся на рекордно низком уровне за последние пять лет. Бирюков также подчеркнул, что городские власти уделяют особое внимание контролю за состоянием воздуха.

"В круглосуточном режиме в Москве сегодня работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений", – рассказал Бирюков.

По его словам, системы способны следить за содержанием в воздухе взвешенных веществ с размером менее 2,5 мкм, которые ВОЗ признает одними из самых опасных. При этом он рассказал, что продолжается работа по созданию Единой системы экологического мониторинга Москвы и области.

"За десять лет удалось снизить концентрацию оксида углерода в атмосферном воздухе в 1,6 раза, диоксида азота – в 1,1 раза, оксида азота и взвешенных веществ – в 1,3 раза", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году выявили 406 случаев высокого загрязнения воздуха. Это почти на четверть больше, чем установленный годом ранее рекорд. В прошлом году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта "Чистый воздух". Новые системы были использованы в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске и некоторых населенных пунктах Оренбургской области.

