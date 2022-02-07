Росгидромет зафиксировал рекордные показатели загрязнения воздуха в 2021 году

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В 2021 году выявили 406 случаев высокого загрязнения воздуха. Это почти на четверть больше, чем установленный годом ранее рекорд. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенного на основе данных Росгидромета.

В прошлом году были обновлены станции мониторинга состояния воздуха в рамках проекта "Чистый воздух". Новые системы были использованы в Норильске, Самаре, Нижнем Тагиле, Чите, Челябинске и некоторых населенных пунктах Оренбургской области.

При этом чаще всего масштабные загрязнения фиксировали в Красноярском крае, Самарской, Оренбургской, Иркутской областях, а также в Бурятии. В Норильске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Канске зафиксировали 89 случаев высокого загрязнения и 31 случай экстремально высокого загрязнения. На втором месте по этим показателям оказалась Самарская область с 51 случаем высокого загрязнения и двумя случаями экстремально высокого загрязнения. 36 и 25 случаев высокого загрязнения выявили в Оренбургской и Иркутской областях соответственно.

"Даже если исключить из рассмотрения автоматически диагностированные инциденты, бросается в глаза резкий рост загрязнений воздуха, выявленных и традиционным методом ручного отбора проб", – приводит слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой РИА Новости.

При этом в выявленных случаях основными загрязняющими веществами стали сероводород, бензпирен и диоксид серы.

Ранее руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский сообщил, что в Москве за 10 лет более чем в два раза улучшилось качество воздуха. Кульбачевский также считает, что для регионов очень важен опыт столицы. Он добавил, что уже запущены глобальные процессы, с помощью которых удастся достигнуть результатов в кратчайшие сроки.

