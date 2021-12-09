Путин согласился с мнением, что грязь в городах РФ обостряет социальную проблему

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Владимир Путин согласился с тем, что грязь в российских городах можно в том числе считать социальной проблемой, передает ТАСС.

Таким тезисом во время встречи президента РФ с участниками Конгресса молодых ученых поделился старший научный сотрудник ИГГ Уральского отделения РАН и ИПЭ УрО РАН Андриан Селезнев. Он отметил, что в 2017 года совместно с коллегами занимался разработкой данной темы в ходе проекта оценки загрязненности Екатеринбурга.

По мнению ученого, проблема грязи на улицах особенно актуальна не только для столицы Урала, но и Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Мурманска.

В ответ на это высказывание Путин заметил, что в проблеме загрязненности урбанизированной среды можно выделить два аспекта – экологическую составляющую и социальную.

Ранее сообщалось, что в период с 2017 по 2020 год, по данным Росгидромета, уровень загрязнения атмосферного воздуха снизился в 7 городах России – Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке.

По данным за 2018, 2019 и 2020 годы, в список городов с наибольшими показателями выбросов в атмосферу вредных веществ вошли Норильск, городской округ Новокузнецкий, Череповец, Липецк, городской округ Рефтинский и Челябинск.