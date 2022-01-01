Российские ученые разработали новую технологию по очистке пресной воды

Российские ученые разработали технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.
По замыслу специалистов, в будущем данный метод способен помочь восполнить возрастающий недостаток пресной воды.
Разработкой на базе МГТУ имени Баумана занимались ученые Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества". Технология позволяет получать композитные сорбенты на основе оксида графена – супергидрофобные аэрогели, при помощи которых можно очищать воду и воздух от органических соединений.
В частности, благодаря этому способу можно очистить воду от красителей, растворителей и других химических отходов предприятий легкой промышленности.
Авторы проекта планируют в дальнейшем оптимизировать состав и структуру разработанного аэрогеля. Так, для бактерецидного действия в него собираются добавить наночастицы серебра.
Запустить разработку на рынок рассчитывают в 2025–2026 годы. Стоимость продукта в настоящий момент неизвестна.
Ранее эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника" Валерий Кожевников допустил, что к 2060 году люди смогут контролировать и анализировать погоду благодаря объединению возможностей технологий фотоники и квантовых компьютеров. По его словам, можно будет узнавать точную температуру на своей улице или сколько градусов в какой-нибудь деревне, а также с помощью лазера предотвращать штормы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: