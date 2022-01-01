Российские ученые разработали новую технологию по очистке пресной воды

Российские ученые разработали технологию для очистки воды и воздуха от органических загрязнений. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

По замыслу специалистов, в будущем данный метод способен помочь восполнить возрастающий недостаток пресной воды.

Разработкой на базе МГТУ имени Баумана занимались ученые Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества". Технология позволяет получать композитные сорбенты на основе оксида графена – супергидрофобные аэрогели, при помощи которых можно очищать воду и воздух от органических соединений.

В частности, благодаря этому способу можно очистить воду от красителей, растворителей и других химических отходов предприятий легкой промышленности.

Авторы проекта планируют в дальнейшем оптимизировать состав и структуру разработанного аэрогеля. Так, для бактерецидного действия в него собираются добавить наночастицы серебра.

Запустить разработку на рынок рассчитывают в 2025–2026 годы. Стоимость продукта в настоящий момент неизвестна.

Ранее эксперт Центра компетенций НТИ "Фотоника" Валерий Кожевников допустил, что к 2060 году люди смогут контролировать и анализировать погоду благодаря объединению возможностей технологий фотоники и квантовых компьютеров. По его словам, можно будет узнавать точную температуру на своей улице или сколько градусов в какой-нибудь деревне, а также с помощью лазера предотвращать штормы.