Институт РАН потратил более 700 тыс рублей на исследование о зле и аде

Фото: facebook.com/iphras.ru
Институт философии РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование на тему "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.
Исполнителем соответствующего договора на проведение исследования является кандидат философских наук Игорь Гаспаров, работающий в ВШЭ и в Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко.
На просьбу РБК прокомментировать данное исследование в Институте философии РАН подчеркнули, что оно укладывается в рамки российского законодательства.
"Люди выиграли конкурс на это, там все распределено изначально из Российского научного фонда", – объяснили там.
На сайте госзакупок значатся и другие дорогостоящие исследования, посвященные вопросам зла и ада. В частности, работа на тему "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея" обошлась в 686 тысяч рублей, а "Бесполезная свобода и проблема ада" – в 742 тысячи рублей.
Ранее исследователи РАН разработали инновационную гипоаллергенную присыпку для детей, которая обладает лечебным и профилактическим действием против грибков и бактерий различного вида.
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