Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг, 17 февраля, в столице ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, дождь и мокрый снег, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Резкое ухудшение погоды ожидается уже в ближайшие часы. В непогоду воздержитесь от пребывания на улице, а если это необходимо, будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

Водителям напомнили о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и держать дистанцию от впереди идущего транспорта.

Ранее сообщалось, что непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

Ожидается, что за сутки в столице выпадет порядка 1/5 месячной нормы осадков, что равно 6–9 миллиметрам. Атмосферное давление упадет до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

Городские службы Москвы из-за непогоды переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1 500 аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, были приняты необходимые меры для защиты от ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.

