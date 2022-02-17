Москвичей предупредили о резком изменении характера погоды

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Резкое изменение характера погоды ожидается в Москве в четверг, 17 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист объяснил, что в московском регионе произойдет восстановление циклонической циркуляции. Из-за этого приятная и солнечная погода останется в прошлом.

По прогнозу специалиста, днем в четверг атмосферное давление понизится сразу на 15 миллиметров – до 730–735 единиц. При этом погода останется теплой для этого времени года

"Будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой", – сообщил Вильфанд.

Как уточнил синоптик, в четверг и пятницу в Москве температура окажется на 10–12 градусов выше нормы. В городе в дневные часы прогнозируется до 4–5 градусов тепла.

"Это соответствует первой декаде апреля", – подчеркнул специалист.

Метеоролог предупредил, что в последние дни рабочей недели в столице будет дуть сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

"(В пятницу. – Прим. ред.) дождик будет продолжаться, интенсивность осадков уменьшится", – сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в выходные температура воздуха в столичном регионе слегка понизится – до 2–4 градусов тепла.

"Это уже на 7–8 градусов выше нормы", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

