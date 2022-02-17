Москвичей призвали к осторожности из-за ветра, дождя и мокрого снега

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

общество

07:04

Москвичей предупредили о резком изменении характера погоды

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Резкое изменение характера погоды ожидается в Москве в четверг, 17 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист объяснил, что в московском регионе произойдет восстановление циклонической циркуляции. Из-за этого приятная и солнечная погода останется в прошлом.

По прогнозу специалиста, днем в четверг атмосферное давление понизится сразу на 15 миллиметров – до 730–735 единиц. При этом погода останется теплой для этого времени года

"Будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой", – сообщил Вильфанд.

Как уточнил синоптик, в четверг и пятницу в Москве температура окажется на 10–12 градусов выше нормы. В городе в дневные часы прогнозируется до 4–5 градусов тепла.

"Это соответствует первой декаде апреля", – подчеркнул специалист.

Метеоролог предупредил, что в последние дни рабочей недели в столице будет дуть сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

"(В пятницу. – Прим. ред.) дождик будет продолжаться, интенсивность осадков уменьшится", – сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что в выходные температура воздуха в столичном регионе слегка понизится – до 2–4 градусов тепла.

"Это уже на 7–8 градусов выше нормы", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что непогоду в Москву принесет циклон "Иления". По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в городе прогнозируется теплая погода, сравнимая с показателями конца марта, но с сильным ветром и осадками.

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем и сильном ветре

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать