Первая половина июля будет теплее нормы – Вильфанд

В Москве заметно похолодало. Но лето еще не кончилось, успокаивают синоптики, первая половина июля будет даже теплее нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, во второй половине месяца возможны осадки и понижение температуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.