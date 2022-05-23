Гостиницу высотой более 100 метров планируют построить на проспекте Мира в Москве

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В Москве согласовали проект строительства многофункционального гостиничного комплекса из четырех корпусов на проспекте Мира. Об этом сообщает Москомэкспертиза.

По данным ведомства, корпуса будут объединены двухэтажной подземной частью с парковкой, а также общими стилобатными частями между первым и третьим и вторым и четвертым корпусами.

"Нужно отметить, что этот объект является уникальным, ведь его высота составит более 100 метров", – заявила глава ведомства Анна Яковлева.

Новая гостиница на проспекте Мира будет рассчитана на 1 941 номер, среди которых будут варианты размещения с террасами. В зданиях также планируют открыть магазины, супермаркеты, фуд-корты и фитнес-центр, где дополнительно разместят бассейн. Территорию комплекса благоустроят.

В конце апреля стало известно, что британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group принял решение уйти с российского рынка. Договоры с собственниками российских гостиниц планируют расторгнуть по соглашению сторон.

