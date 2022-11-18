Гостиничный комплекс с подземным паркингом появится на Никитском бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Никитском бульваре построят гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как уточнил заммэра столицы Андрей Бочкарев, объект возведут на Никитском бульваре, владении 6/20. Его общая площадь составит более 23,3 тысячи "квадратов".

Проект был одобрен ГЗК, которую возглавляет Сергей Собянин. Инвестором, по словам руководителя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, выступит "Третий Рим".

Она также уточнила, что участок площадью 0,3 гектара, который планируется задействовать в проекте, был освобожден от объектов капитального строительства.

Ранее стало известно, что в Москве согласовали проект строительства многофункционального гостиничного комплекса из четырех корпусов на проспекте Мира. Уточнялось, что корпуса будут объединены двухэтажной подземной частью с автостоянкой.

Отель будет рассчитан на 1 941 номер, среди которых будут варианты размещения с террасами. В зданиях также планируют открыть объекты социальной инфраструктуры, в том числе фитнес-центр, где разместят бассейн.



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