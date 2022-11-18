Собянин: на набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сквер в честь авиаконструктора Андрея Туполева обустроят вдоль набережной реки Яузы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В память об авиаконструкторе Андрее Николаевиче Туполеве (1888–1972) безымянной озелененной территории, расположенной в Басманном районе, рядом с главным зданием ПАО "Туполев" – вдоль набережной реки Яузы, носящей имя Академика Туполева, вблизи примыкания к ней Елизаветинского переулка, присвоено наименование – сквер Туполева", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что решение об обустройстве сквера было приурочено к празднованию 100-летия основания опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Туполева, которое проходит в этом году в соответствии с указом Владимира Путина.

ОКБ Туполева разработало порядка 300 моделей и модификаций самолетов, из которых около 90 реализовали в опытных образцах и более 40 строились серийно. Также было выпущено свыше 18 тысяч самолетов марки "Ту".

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о планах по реконструкции столичных набережных за счет средств городского бюджета. Работы пройдут на набережных Марка Шагала, Тараса Шевченко, Крутицкой, Шелепихинской, а также двух участках Симоновской и Карамышевской набережных.

Также в порядок приведут прибрежные территории в районе Филевского и Братеевского каскадных парков, затона Новинки и Нагатинской поймы.

В июле Сергей Собянин рассказал, что за последние годы в столице благоустроили порядка 90 водных объектов. Дно водоемов и рек очистили от ила, также были укреплены и приведены в порядок берега.

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