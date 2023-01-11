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Туризм

Путевки в Египет подорожали из-за сокращения летной программы

Путевки в Египет подорожали из-за сокращения летной программы

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"Цифра дня": 11,3%

Путевки в Египет подорожали из-за сокращения летной программы. За месяц туры туда подорожали на 20%.

По словам экспертов, средний чек на вторую половину января превысил 93 тысячи рублей. При этом эксперты прокомментировали, что на традиционные скидки и акции для посленовогоднего времени не стоит рассчитывать.

В конце декабря нескольким авиакомпаниям пришлось закрыть рейсы в Египет из-за ограничений по полетам над территорией других государств. Это затронуло клиентов туроператоров Fun&Sun, Tez Tour и Pegas Touristik. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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