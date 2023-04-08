Спрос на внутренние горные курорты увеличился в России на 15% – СМИ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Спрос на горнолыжные курорты России вырос среди туристов на 10–15% в связи с ограниченным числом доступных выездных направлений, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Travelata.ru.

Это данные с начала декабря 2022 по конец марта 2023 год. Россияне в основном выбирали Домбай, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш. При этом доля сохранившей лидирующее место Красной Поляны размылась на фоне поздно выпавшего снега.

Зарубежные курорты все еще пользуются спросом, однако не таким высоким. Российские горнолыжники чаще выбирали Армению, Турцию и Грузию.

Ранее сообщалось, что чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия из-за оттока российских туристов. По словам мэра города Ван Андреа Пфеффер-Феркловой, интерес россиян к курортному городу начал угасать еще с 2014 года, но на пик эта тенденция вышла только в пандемию. Так, в 2019 году россиян провели в Карловых Варах 300 тысяч ночей, а 2022 году – уже только 10 тысяч.

До этого стало известно, что под угрозой закрытия могут оказаться горнолыжные курорты в Альпах. Это связано с отсутствием снега. Так, на курорте в коммуне Ла-Морт во Франции температура воздуха в этом году не позволила использовать даже искусственный снег.



Город Карловы Вары оказался под угрозой из-за оттока россиян

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