В Карловых Варах не исключили закрытия курорта из-за оттока россиян

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Чешский курорт Карловы Вары находится на грани закрытия из-за оттока российских туристов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью мэра города Ван Андреа Пфеффер-Феркловой изданию Aktualne.cz.

По словам градоначальницы, интерес россиян к курортному городу начал угасать еще с 2014 года, но на пик эта тенденция вышла только в пандемию. Так, в 2019 году россиян провели в Карловых Варах 300 тысяч ночей, а 2022 году – уже только 10 тысяч.

При этом в целом посещаемость города выросла: в прошлом году там зафиксировали рекорд по количеству туристов. Проблема, как объясняет Пфеффер-Ферклова, заключается в том, что европейские туристы проводят на курорте обычно лишь выходные, тогда как россияне приезжают по многонедельным санаторно-курортным путевкам.

"Если мы не найдем новую [клиентуру], спа-индустрия как таковая полностью умрет", – уверена мэр Карловых Вар.

Ранее стало известно, что под угрозой закрытия могут оказаться горнолыжные курорты в Альпах. Это связано с отсутствием снега. Так, на курорте в коммуне Ла-Морт во Франции температура воздуха в этом году не позволила использовать даже искусственный снег.



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