Власти Таиланда отложат введение туристического сбора до сентября

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Бангкок в пятый раз откладывает введение туристического сбора с иностранцев. Об этом сообщает тайская газета Pattaya Mail.

Сбор в размере 300 бат ($9) собирались принять в июне этого года, однако решение отложили до сентября. Министр туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил, что задержка связана с трудностями реализации: необходимо отсеять граждан королевства и некоторых экспатов. Кроме того, предстоит решить проблему сбора денег с туристов, пересекающих сухопутную и морскую границы страны.

Большая часть налога пойдет на развитие туристической инфраструктуры, заявил Ратчакитпракана. Примерно 10–17% сбора будет частично покрывать медицинские расходы туристов.

Ранее российские туроператоры пообещали вносить туристический сбор в Таиланде в стоимость путевки. При этом в туристических компаниях не рассказали, как именно будет взиматься налог.

Таиланд обсуждает введение туристического сбора с 2018 года, однако решение переносится уже в пятый раз. В предыдущие разы задержки объясняли сокращением турпотока из-за укрепления национальной валюты.