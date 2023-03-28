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13:45

Туризм

Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Туристы-нарушители получили первые красные и желтые карточки в Таиланде

Власти Таиланда выдали шестерым туристам первые штрафные карточки

Власти Таиланда выдали шестерым туристам первые штрафные карточки

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Власти Таиланда ввели ограничения для иностранных туристов в виде штрафных карточек за нарушения законов своей страны. Они уже выдали штрафные карточки первым шести туристам из Швеции, Франции и Украины. Четверо получили желтые: это означает, что пока они ограничились предупреждением.

Еще двое нарушителей получили красные. За ними следует незамедлительная депортация. Подробнее о том, как туристы получили предупреждения, – в эфире телеканала Москва 24.

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