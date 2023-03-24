Дмитров и Коломна стали самыми популярными направлениями для зимнего уик-энда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитров и Коломна стали самыми популярными направлениями в Подмосковье для зимнего уик-энда, сообщает компания МТС, проанализировав данные мобильного трафика и сервиса бронирования отелей МТС Travel.

Исследование показало, что интерес вызывали места не только для активного отдыха, но и для экскурсионного туризма. В Дмитров и Коломну совершалась каждая четвертая поездка в регионе.

Третье, четвертое и пятое места заняли Зеленоградский, Солнечногорский и Домодедовский районы, где находится много отелей для семейного отдыха. На шестом месте – Сергиев Посад с Троице-Сергиевой лаврой, на седьмом – Воскресенск с историческими памятниками.

Один из старейших городов России, известный монастырями, соборами и музеями, – Серпухов – оказался на восьмом месте в списке популярных направлений. Истринский район с музейно-выставочным комплексом "Новый Иерусалим" и несколькими горнолыжными трассами, а также Старая Купавна с горнолыжными комплексами и историческими памятниками заняли девятое и десятое места.

Большинство туристов останавливались в отелях (71% бронирований пришелся на этот тип объектов), половина из них выбрала отели категории "три звезды". Еще 10% путешественников предпочли остановиться в апартаментах. Остальная доля бронирований пришлась на хостелы и гостевые дома.

По данным компании, сеть LTE МТС запущена на всех трассах региона и охватывает более 90% населенных пунктов Подмосковья, а средняя скорость мобильного интернета составляет около 60 Мб/с. Такая скорость позволяет загрузить электронную книгу или мобильное приложение за несколько секунд, фильм весом около 1,5 Гб – за две минуты и пользоваться любыми интернет-сервисами.

Анализ сделан на основе данных в период с 1 декабря 2022 по 28 февраля 2023 года.

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