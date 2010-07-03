Таиланд решил отложить ввод туристического сбора

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Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS
Власти Таиланда отказались от идеи введения в этом году туристического сбора с туристов.
"Мы не хотим вводить налог в этом году, так как это может ухудшить ситуацию, особенно когда бат настолько силен", – цитирует Bangkok Post постоянного секретаря по туризму Чхоте Трачу.
Отмечается, что высокий курс бата (национальная денежная единица Таиланда. – Прим. ред.) привел к тому, что число гостей из КНР сократилось на 3,3 процента, до 6,63 миллиона человек. По словам экспертов, теперь туристы из Китая предпочитают ездить на отдых в Гонконг, Макао и Камбоджу.
В мае этого года в министерстве туризма и спорта Таиланда заявили, что в скором времени с туристов будут собирать дополнительные 100 бат (3 доллара или 200 рублей по актуальному курсу) за обязательную медицинскую страховку.
Налог для иностранных туристов в размере 10 долларов планируют ввести на Бали. Деньги пойдут на улучшение экологии и сохранение культурного наследия острова. Есть два возможных варианта: либо налог будут сразу включать в стоимость билетов, либо он будет взиматься непосредственно по прибытию на остров.
Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами. Исключение составляют пассажиры частных самолетов.
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