13 марта, 21:35Город
"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль
Московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль. Они регулярно замеряют толщину льда и следят за тем, чтобы на него не выходили рыбаки и лыжники.
На большинстве водных акваторий лед пока толстый, но почти везде уже некрепкий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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