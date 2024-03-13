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13 марта, 21:35

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"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль

"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль

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Московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль. Они регулярно замеряют толщину льда и следят за тем, чтобы на него не выходили рыбаки и лыжники.

На большинстве водных акваторий лед пока толстый, но почти везде уже некрепкий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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