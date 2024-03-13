"Безопасный город": московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль

Московские спасатели взяли водоемы под усиленный контроль. Они регулярно замеряют толщину льда и следят за тем, чтобы на него не выходили рыбаки и лыжники.

На большинстве водных акваторий лед пока толстый, но почти везде уже некрепкий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.