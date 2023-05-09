Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Танк Т-34 возглавил механизированную колонну на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также на Красной площади появились новейшие бронеавтомобили З-СТС "Ахмат" и АМН-590951 "Спартак". Они впервые принимают участие в составе механизированной колонны мероприятия.

Кроме того, по Красной площади прошли бронеавтомобили, пусковые установки из состава системы ПВО С-400, бронетранспортеры БТР-82А, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и новые БТР "Бумеранг".

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.

В своем выступлении президент также добавил, что все народы СССР внесли вклад в общую победу.

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