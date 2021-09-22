Бочкарев: 24 вылетные магистрали будут действовать в Москве к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

К 2023 году в Москве будут функционировать 24 вылетные магистрали, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас в столице ведется строительство пяти вылетных магистралей общей протяженностью 383 километра. Это участок Волоколамского шоссе – от МКАД до Ленинградского шоссе, Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада, а также Северный дублер Кутузовского проспекта. Всего к 2023 году в Москве будут 24 вылетные магистрали", – заявил Бочкарев.

Накануне Бочкарев заявлял, что за 10 лет в столице было реконструировано около 370 километров магистралей. Осталось лишь четыре магистрали, на которых обновления не производились, – это Ленинский и Мичуринский проспекты, Осташковское и Алтуфьевское шоссе.

На данный момент для водителей в Москве доступно более 65% участков хордовых магистралей, среди них – участки Южной рокады, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Северо-Западная хорда, на которой строительные работы завершены.

Ранее сообщалось о планах мэрии завершить реконструкцию еще четырех развязок на МКАД к 2024 году. Модернизация поможет увеличить пропускную способность магистралей и обеспечить разделение транспортных потоков.

