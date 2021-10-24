Новый детский сад на 200 мест построят на Большой Очаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад на 200 мест построят на Большой Очаковской улице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

"В основе концепции оформления фасадов лежит сочетание материалов разной фактуры: керамической плитки, керамогранита, штукатурки. Цвета выбраны нейтральные – белый, бежевый и коричневый. В той же гамме оформлены новые жилые дома по соседству, поэтому новый детский сад хорошо впишется в создаваемую среду", – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Трехэтажное здание будет иметь площадь около 3 500 квадратных метров. В детсаду оборудуют помещения для групп, комнаты для развивающих занятий, кабинет медсестры, кухню, а также спортивный и музыкальный залы. Во дворе установят игровые площадки, оборудуют спортивную зону.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Солнцево инвестор приступил к строительству детского сада на 250 мест. Дошкольное учреждение войдет в состав жилого комплекса на Производственной улице. В трехэтажном здании общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров разместят десять групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для игр и отдыха, обособленный пищеблок, кабинеты медсестры, психолога и логопеда.

