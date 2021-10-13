Терраса для отдыха появится на крыше общественного центра в Пресненском районе

11:12
Фото: archsovet.msk.ru
В Пресненском районе столицы на крыше общественного центра оборудуют эксплуатируемую террасу, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Уточняется, что пятиэтажный центр планируют построить по адресу Шмитовский проезд, владение 39, строения 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17.
Предполагается, что на площади четыре тысячи квадратных метров расположатся отдельные кабинеты, офисы открытого типа и вспомогательные помещения, также предполагается размещение комьюнити-центра.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, здание удачно вписалось в современный квартал и выгодно его дополнило.
"Рисунок фасадов выполнен в виде зубообразной стены с витражной системой остекления. Предусмотрены французские балконы, а также кадки для растений. Кроме того, запроектированы специальные места для установки солнечных батарей", – приводятся слова Кузнецова в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят детский сад с необычным фонарем. Каждая группа дошкольников получит собственное помещение со спальными и игровыми комнатами, а во дворе детсада установят теневые навесы, качели, обустроят песочницы и спортивные площадки.
На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят поликлиники, школу и детсады
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