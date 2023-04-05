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Спорт

"Мой район": ЗОЖ. Район Московский

"Мой район": ЗОЖ. Район Московский

В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту

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Завод "Москвич" передаст столице 2 тысячи электромобилей для такси и каршеринга

Москва становится спортивным городом: больше половины жителей столицы занимаются спортом регулярно. В программе "Мой район" рассказали, как спортивная инфраструктура продолжает развиваться и что делается для того, чтобы спорт в столице был доступным для всех.

В программе приняли участие: Евгений Камышенко – создатель проекта "Московский на ЗОЖ", Елена Занегина – участница этого проекта, Владимир Владимиров – директор ГБУ "Московская дирекция по развитию массового спорта департамента спорта города Москвы".

Подробнее – в программе "Мой район".

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