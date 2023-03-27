Специалисты реконструируют павильон "Птицеводство" на ВДНХ

Павильон "Птицеводство" на ВДНХ реконструируют. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры. Внешний вид здания сохранят.

Специалисты остеклят фасады и окна, установят входную группу и обновят надписи на деревянных панелях. Ограждения лестниц и надпись "Птицеводство" сделают из металла.

На данный момент в двухэтажном павильоне находятся административно-бытовые помещения. После реконструкции там разместят офисы, переговорные и конференц-зал на 96 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.