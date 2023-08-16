Биолог назвал способы защиты дачных участков от гадюк

В лесах Московской области началась осенняя миграция у гадюк. Они ползут с полей в поисках укрытия для зимовки. На фоне этого, а также из-за неосторожного обращения с пресмыкающимися в регионе фиксируются случаи, когда те кусают людей. Рассказываем подробности и выясняем, как защитить дачный участок от змей.



Ползут на зимовку

В Московской области зафиксированы случаи, когда гадюки кусали людей. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства региона. Такие ситуации вызваны неосторожным обращением с пресмыкающимися, а также их осенней миграцией.

"В этот период пресмыкающиеся ползут с полей в леса и начинают искать места для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные деревья", – объяснил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Отмечается, что колебания температур способны сбивать змей с толку, поскольку последние относятся к хладнокровным. Подобные изменения вынуждают их совершать миграции. Когда приходят холода, они прячутся в укрытия, где, сплетаясь в клубки, впадают в спячку. "В одном укрытии может собраться от нескольких десятков, а то и сотен змей", – подчеркнули в комитете лесного хозяйства Подмосковья.





из сообщения комитета лесного хозяйства Московской области В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их не нужно! Они регулируют численность грызунов, в первую очередь мышей, и помните, змеи просто так не нападают. Не трогайте их и не будете укушены.

В ведомстве также дали совет, как отпугнуть змей при выходе в лес на прогулку или за грибами. "Создавайте шум: топайте, шуршите палкой, шаркайте ногами и, главное, не забывайте надевать плотную и высокую обувь", – говорится в сообщении.



Отпугнуть змею

Гадюк чаще можно заметить на дачных участках, которые находятся рядом с лесом. Об этом Москве 24 рассказал доцент биологического факультета МГУ Владимир Шахпаронов.

"На дачных участках часто больше солнца, есть где погреться, так как многие делают себе газоны, альпийские горки. Также на дачном участке есть грызуны, которыми змеи питаются", – объяснил эксперт.

По словам биолога, не стоит воспринимать появление змеи на дачном участке как что-то неожиданное. Скорее всего, она жила рядом или там же, просто не показывалась. "То есть змея заползла сейчас по своим делам, но это не обязательно говорит о каких-то глобальных процессах, которые на это повлияли", – сказал Шахпаронов.





Владимир Шахпаронов доцент биологического факультета МГУ Чтобы отпугнуть змей, достаточно регулярно посещать свой участок. Если по нему часто топчутся, то вероятность появления змей стремится к нулю. Они не любят вибраций, всякого беспокойства.

"Поэтому, даже если участок заросший, но по нему регулярно ходят, встретить змею будет маловероятно", – уточнил Шахпаронов.

Вместе с тем перед строительством дачи рекомендуется проводить экологическую экспертизу. Это нужно, чтобы определить уровень воздействия на природные сообщества, а также насколько безопасно для людей находиться на участке.

