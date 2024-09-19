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19 сентября, 17:06

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Эксперт Болибок назвал главную опасность осенних листьев для аллергиков

Эксперт предупредил об опасности осенних листьев для аллергиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Споры плесневых грибов на опавших листьях могут вызвать у человека аллергию, рассказал Москве 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, сами листья не представляют для человека никакой опасности, но в процессе их разложения и превращения в гумус на них начинают развиваться плесневые грибы. А в сухую погоду выделяемые ими споры разносит ветер.

Споры плесневых грибов являются достаточно сильными аллергенами и могут спровоцировать аллергический коньюктивит, ринит, вплоть до приступов бронхиальной астмы.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

Определить предрасположенность к аллергии на плесневые грибы можно с помощью тестирования в медицинском учреждении. Если реакция есть, то при посещении парков и лесов осенью лучше носить маску.

"Частицы спор крупные, несколько десятков микрон, поэтому подойдет любая тканевая или медицинская одноразовая маска. Споры не попадут в дыхательные пути, и никаких аллергических реакций у человека не будет", – указал Владимир Болибок.

Ранее россиянам рассказали, какой кашель должен вызывать опасения. В первую очередь стоит насторожиться, если в начале выздоровления от инфекции кашель вдруг возник с новой силой. Такой симптом может говорить об осложнении. Поводом для беспокойства также является зеленая или желтая мокрота. Она является признаком бактериальной инфекции.

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