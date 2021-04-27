СМИ назвали самые безопасные страны в период пандемии

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Сингапур занял первое место в рейтинге наиболее безопасных стран в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Дни.ру.



На втором месте оказалась Новая Зеландия. Причиной этого стали высокие темпы вакцинации граждан, а также эффективная борьба с распространением COVID-19 внутри страны.

В рейтинге, который был составлен агентством Bloomberg в ноябре минувшего года, Новая Зеландия занимала лидирующую позицию. После начала национальных кампаний по вакцинации против коронавирусной инфекции она уступила первое место Сингапуру, почти 20% граждан которого уже сделали прививку.

Главными показателями для расчета положения страны в рейтинге стали сведения об общем количестве заболевших, показателях смертности, числе протестированных людей и информация о темпах вакцинации. Сингапур набрал 79,7 балла, а Новая Зеландия – 79,6. Кроме того, в число лидеров также попали Австралия (76,2 балла) и Израиль (74,9 балла), которые заняли третье и четвертое места соответственно.

Россия (60,9 балла) оказалась на 22-й строчке в этом рейтинге, опередив Португалию и Испанию (59,7 балла), а также Ирландию (57,7), Германию (54,9 балла) и Австрию (54,2 балла).

Ранее эксперты назвали альтернативы Турции в России. По их словам, ей может стать отпуск в Крыму и Краснодарском крае.