Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая – СМИ

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Существует вероятность, что после 20 мая въехать в Испанию смогут иностранные туристы из третьих стран, включая Россию. Информация об этом появилась в газете Diario de Sevilla.

Отмечается, что в настоящее время Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС.

Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию" заявил, что ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, благодаря чему иностранным туристам из третьих стран станет доступнее транзит в Испанию через США или Великобританию.

По словам Марото, кампания призвана искоренить страхи туристов перед путешествиями и укрепить позиции страны как лидера среди направлений для отдыха.

В материале отмечается, что Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгенских виз, однако полететь в Испанию пока невозможно. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между Россией и Испанией приостановлены.