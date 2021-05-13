Испания может открыться для иностранных туристов после 20 мая – СМИ

19:20
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Существует вероятность, что после 20 мая въехать в Испанию смогут иностранные туристы из третьих стран, включая Россию. Информация об этом появилась в газете Diario de Sevilla.
Отмечается, что в настоящее время Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС.
Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию" заявил, что ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, благодаря чему иностранным туристам из третьих стран станет доступнее транзит в Испанию через США или Великобританию.
По словам Марото, кампания призвана искоренить страхи туристов перед путешествиями и укрепить позиции страны как лидера среди направлений для отдыха.
В материале отмечается, что Испания продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом.
Ранее стало известно, что визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу шенгенских виз, однако полететь в Испанию пока невозможно. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между Россией и Испанией приостановлены.
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