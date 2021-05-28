В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

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Власти Греции разработали и утвердили новые правила отдыха туристов на пляжах страны. Об этом сообщает издание Express.

Чиновники будут требовать от курортов устанавливать пляжные зонтики и шезлонги на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Их также потребуется продезинфицировать.

Курортам также предписано не повышать громкость музыки в барах и кафе, чтобы посетителям не пришлось громко разговаривать. Потенциально эта мера снизит число распространяемых по воздуху частиц.

Соблюдать правило ношения медицинских защитных масок потребуется на территории всей страны. Данное средство нужно носить не только в помещениях и на транспорте, но и на открытом воздухе.

Особые требования вводятся для сотрудников пляжных баров и всего персонала курортов в целом. Им потребуется постоянно носить маски в общественных местах, а также проходить тестирование на COVID-19 перед выходом на работу.

Ранее Греция отменила действовавшие в стране ограничения на число туристов из России. Это означает, что теперь гостям страны не требуется проходить карантин при наличии сертификата о вакцинации или справки об отрицательном тесте на COVID-19.