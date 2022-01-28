В России открыли новые чартерные направления

Для российских туристов открыли новые рейсы по холодным местам страны. Это предложение для тех, кто давно мечтал увидеть полярное сияние, прозрачный лед Байкала и снежные пейзажи Сахалина. Туристические рейсы будут выполнять из Москвы в Улан-Удэ и на Сахалин раз в неделю, а также раз в пять дней – в Мурманскую область. Об этом рассказали в Ростуризме.

Программу туристических чартеров запустили в России чуть более года назад. Государство покрывает половину стоимости перевозок, поэтому цена на перелет для потребителей снижается в два раза. Кстати, чартерная программа действует и в обратном направлении: из Бурятии, Мурманска и с Сахалина туристы летят в Москву.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.