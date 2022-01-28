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Москва 24

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Туризм

07:45

В России открыли новые чартерные направления

туризм видео Кристина Курума

Для российских туристов открыли новые рейсы по холодным местам страны. Это предложение для тех, кто давно мечтал увидеть полярное сияние, прозрачный лед Байкала и снежные пейзажи Сахалина. Туристические рейсы будут выполнять из Москвы в Улан-Удэ и на Сахалин раз в неделю, а также раз в пять дней – в Мурманскую область. Об этом рассказали в Ростуризме.

Программу туристических чартеров запустили в России чуть более года назад. Государство покрывает половину стоимости перевозок, поэтому цена на перелет для потребителей снижается в два раза. Кстати, чартерная программа действует и в обратном направлении: из Бурятии, Мурманска и с Сахалина туристы летят в Москву.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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