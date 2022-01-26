Греция не стала ужесточать правила въезда в страну для россиян

Греция продлевает действующие правила въезда в страну для иностранцев до 7 февраля. Это значит, что российским туристам по-прежнему придется проходить тестирование.

Вакцинированным и недавно переболевшим достаточно заполнить анкету на специальном сайте. Остальные должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не раньше чем за 72 часа до прибытия.

Подойдет и экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 24 часа до въезда в Грецию. Если анализ окажется положительным уже в стране, то туристов отправят на пятидневный карантин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.