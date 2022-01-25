Россиянам рассказали, как застраховать себя от ковидных неприятностей на отдыхе

Отдых за границей может обернуться заключением в обсерваторе, за которое еще придется платить. Так, турист из Ярославля вместо свадьбы и медового месяца в Таиланде, провел 10 дней на карантине в дали от невесты. Молодые остались без праздничной церемонии и денег.

В страховой компании объяснили, что они платят только за лечение в госпитале.

О том, все ли страховщики работают по такой схеме, как обезопасить себя от подобных неприятностей и что делать, если вас посадили на карантин в чужой стране, – в эфире телеканала Москва 24.