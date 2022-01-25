Поздравление студентам покажут на медиафасаде Останкинской башни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Праздничную видеооткрытку разместят на медиафасаде Останкинской башни в День российского студенчества, 25 января. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление РТРС.
"На смотровой площадке на высоте 337 метров пройдут поэтические чтения "Стихи на башне", организованные совместно с Поэтическим клубом МГУ и направленные на популяризацию поэзии среди студентов", – сообщили в пресс-службе сети.
Там уточнили, что в 11:00 на смотровой площадке студенты прочтут стихотворения русских и зарубежных поэтов, а также собственные произведения. При этом с 18:00 до 20:00 на телебашне состоится поэтическое караоке, участие в котором смогут принять блогеры и посетители.
"В день Российского студенчества праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок включат телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Туле, Воронеже, Белгороде и других городах страны", – заключили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что 25 января вход на катки в парках Москвы будет бесплатным для студентов очной формы обучения.
Речь идет, в частности, о площадках в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, а также в саду имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.
"Это наш город": Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню студента
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: