Поздравление студентам покажут на медиафасаде Останкинской башни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничную видеооткрытку разместят на медиафасаде Останкинской башни в День российского студенчества, 25 января. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление РТРС.

"На смотровой площадке на высоте 337 метров пройдут поэтические чтения "Стихи на башне", организованные совместно с Поэтическим клубом МГУ и направленные на популяризацию поэзии среди студентов", – сообщили в пресс-службе сети.

Там уточнили, что в 11:00 на смотровой площадке студенты прочтут стихотворения русских и зарубежных поэтов, а также собственные произведения. При этом с 18:00 до 20:00 на телебашне состоится поэтическое караоке, участие в котором смогут принять блогеры и посетители.

"В день Российского студенчества праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок включат телебашни в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге, Туле, Воронеже, Белгороде и других городах страны", – заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что 25 января вход на катки в парках Москвы будет бесплатным для студентов очной формы обучения.

Речь идет, в частности, о площадках в Парке Горького, саду "Эрмитаж", Таганском и Измайловском парках, а также в саду имени Баумана. Там же можно будет бесплатно взять напрокат коньки.