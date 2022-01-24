Сервисами приложения "Моя Москва" воспользовались 23 млн раз за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За три года с момента запуска приложения "Моя Москва" горожане воспользовались его сервисами больше 23 миллионов раз. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения "Моя Москва". Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 миллиона раз, то по итогам 2021 года этот показатель достиг 13,3 миллиона", – приводит ее слова портал мэра и правительства Москвы.

В 2021 году москвичи чаще всего использовали приложение, чтобы посмотреть успеваемость своих детей в школе и пополнить карту "Москвенок". Этими услугами воспользовались 8,2 миллиона раз. Далее по популярности среди горожан идет возможность записи на прием к врачу – ей воспользовались 1,2 миллиона раз. Среди других востребованных сервисов "Моей Москвы" – запись животных к ветеринару, передача показаний счетчиков и оплата счетов за коммунальные услуги.

Ранее в приложении "Моя Москва" модернизировали раздел "Услуги". Теперь на главной странице отображаются все услуги и сервисы, а не тематические блоки, как было ранее. Благодаря этому удалось повысить удобство использования приложения и его эффективность.

