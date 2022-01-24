Прокуратура проверит видео с медведем в подмосковной квартире

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными и о несовершеннолетних (в семье есть дети). При обнаружении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Завести дикое животное в подмосковной квартире решила 21-летняя Валерия Татаринцева, более известная как Лера Изумруд. Девушка является блогером: ее аудитория в TikTok превышает 7,5 миллиона человек. Более миллиона подписаны на Леру Изумруд в Instagram.
В минувшие выходные Татаринцева выложила в своих соцсетях видео, на кадрах которого видно, как медведя заводят на поводке в подъезд многоэтажки, в которой девушка живет вместе со своим ребенком. Дикое животное блогер заказала для своего годовалого сына Марка.
Позже Татаринцева разместила еще один ролик, показав подписчикам игры с медведем. При этом в настоящее время видео с медведем на странице блогера недоступно.
Появление дикого зверя напугало соседей Леры Изумруд. Жильцы дома убеждены, что такие развлечения опасны.
"Я не видел этого сам, мне показали соседи на видео, что в наш дом привели огромного медведя. Это уже переходит всякие границы, о какой безопасности может идти речь, это же дикое животное, ему не место в многоквартирном доме. А если бы он столкнулся в подъезде с детьми или собаками. Его держали на тонком поводке, всего один человек в сопровождении. Если животное что-то спровоцирует, это же могло привести к ужасным последствиям", – цитирует соседа девушки сайт "Комсомольской правды".
Привлек видеоролик и внимание полиции. В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают, кто и на каких основаниях передал Валерии Татаринцевой живого медведя.
Ранее в Сети появился видеоролик, на котором полуголая женщина позирует фотографу напротив Московской соборной мечети в районе проспекта Мира. В момент съемки она была одета в шубу или халат, из-под которого виднелось черное нижнее белье, а ее лицо было закрыто балаклавой.
Позже девушка извинилась за свой поступок. Она заявила, что не хотела задеть чувства верующих, а, напротив, пыталась предотвратить волну хайпа, начавшуюся с фотосессии обнаженных блогеров на фоне религиозных зданий.
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