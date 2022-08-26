Сбербанк вернет прежние условия начисления бонусов "СберСпасибо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 сентября 2022 года Сбербанк вернет прежние условия начисления бонусов от "СберСпасибо". Об этом сообщается на сайте организации.
"Мы всегда позиционировали эти меры как временные и очень ждали отмены ограничений по эквайринговой комиссии. Изменения в программе "СберСпасибо" были незначительные: размер бонусов уменьшился с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях", – сообщил генеральный директор программы "СберСпасибо" Андрей Писарев.
Условия программы лояльности изменились 1 июня 2022 года. Они распространились на категории покупок "Транспорт", "Детство", "Косметика", "Электроника и бытовая техника", "Кино", "Развлечения", "Образование", "Здоровье", "Спорт и фитнес", "Супермаркеты", "АЗС", "Одежда и обувь" и "Товары для дома". Баллы в остальных категориях копились без изменений.
Клиенты программы могут по-прежнему списывать бонусы при покупках без изменений, сообщил Писарев.
С 18 апреля ЦБ РФ установил максимальный тариф по эквайрингу в 1% за оплату банковскими картами социально значимых товаров и услуг. В связи с этим Сбербанк пересмотрел программу начисления кешбэка бонусами от "СберСпасибо".
Тогда Центробак утверждал, что меры помогут поддержать торговые сети в условиях санкций.
Российские банки изменили условия начисления кешбэка
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