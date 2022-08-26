Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

11:17

Сбербанк вернет прежние условия начисления бонусов "СберСпасибо"

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября 2022 года Сбербанк вернет прежние условия начисления бонусов от "СберСпасибо". Об этом сообщается на сайте организации.

"Мы всегда позиционировали эти меры как временные и очень ждали отмены ограничений по эквайринговой комиссии. Изменения в программе "СберСпасибо" были незначительные: размер бонусов уменьшился с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в отдельных категориях", – сообщил генеральный директор программы "СберСпасибо" Андрей Писарев.

Условия программы лояльности изменились 1 июня 2022 года. Они распространились на категории покупок "Транспорт", "Детство", "Косметика", "Электроника и бытовая техника", "Кино", "Развлечения", "Образование", "Здоровье", "Спорт и фитнес", "Супермаркеты", "АЗС", "Одежда и обувь" и "Товары для дома". Баллы в остальных категориях копились без изменений.

Клиенты программы могут по-прежнему списывать бонусы при покупках без изменений, сообщил Писарев.

С 18 апреля ЦБ РФ установил максимальный тариф по эквайрингу в 1% за оплату банковскими картами социально значимых товаров и услуг. В связи с этим Сбербанк пересмотрел программу начисления кешбэка бонусами от "СберСпасибо".

Тогда Центробак утверждал, что меры помогут поддержать торговые сети в условиях санкций.

Российские банки изменили условия начисления кешбэка

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать