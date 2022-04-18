Российские банки изменили условия начисления кешбэка

Российские банки пересматривают условия кешбэка. Некоторые программы лояльности вовсе сворачивают. Пойти на такие меры пришлось из-за эквайринговой комиссии – средств, которые получают финорганизации за обработку безналичных платежей.

С 18 апреля максимальный тариф по эквайрингу составит 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Так решил Центробанк.

Предполагается, что это поможет поддержать торговые сети в непростых экономических обстоятельствах. Однако в таком случае банкам совершенно невыгодны многие бонусные программы. О пересмотре условий кешбэка уже заявили в Росбанке, Альфа-Банке. Не исключают корректировку и в Сбере, Газпромбанке и "Ренессанс Кредите". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

