Магнитогорский "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина по хоккею

24 апреля магнитогорский "Металлург" стал обладателем Кубка Гагарина, переиграв ярославский "Локомотив" в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого уральцам понадобилось всего четыре встречи. Почему кубок взяла именно команда Андрея Разина, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

"Металлург" и "Локомотив" – соперники, достойные финала Кубка Гагарина. Право сразиться в решающей битве за трофей они заслужили потом и кровью в честной борьбе, но одна из двух команд все же затратила на это чуть меньше сил. И, возможно, это пошло ей в минус.

Ярославцы, сбив с пути теперь уже бывшего обладателя Кубка ЦСКА, а затем и омский "Авангард", в полуфинале попали на челябинский "Трактор", лишившийся своей главной звезды – голкипера Зака Фукале. "Локо" разобрался с соперником за четыре матча и на целых 10 дней перешел в тренировочный режим, ожидая своего оппонента по решающей серии.

Магнитогорцы потратили по шесть игр на хабаровский "Амур" и столичный "Спартак", после чего уперлись в бампер екатеринбургского "Автомобилиста". На то, чтобы загнать их в гараж до следующего сезона, пришлось потратить все семь игр. Из-за чего "Металлург" ворвался в первый финальный матч всего лишь через три дня после последнего полуфинального.

И есть ощущение, что "Локомотив" за 10 дней полупростоя попросту перегорел, тогда как "Металлург" не выключился из боевого режима. У команды Игоря Никитина, и без того практикующей довольно сухой хоккей, совсем разладилась игра в атаке. Фирменная оборона "железнодорожников" при этом работала неплохо, но более быстрый и вариативный в нападении "Металлург" отрезками буквально вдавливал соперника в борт, просверливая дырки в бетонной стене. Да, с большущим трудом: 2:1 в первом матче, 1:0 во втором, 2:1 в овертайме третьей игры и 2:1 в основное время в четвертой. Но тем не менее главные цифры в протоколе – 4:0 по соотношению побед в финальной серии, и Кубок Гагарина уезжает на Урал.

Безусловно, немалую роль в срыве стоп-крана "Локомотива" сыграл 21-летний голкипер "Металлурга" Илья Набоков, который провел нереально крутой сезон и был признан самым ценным игроком плей-офф. Но, помимо гения его и партнеров по обороне, был фактор соперника: ярославцам ой как не хватало креатива в атакующих действиях. "Локо", по сути, стал заложником своего прагматичного стиля, не сумев предложить дополнительные опции. В итоге матч, который складывался не в их пользу, не за счет чего переламывать.

"Магнитка" была лучше готова к финалу. Физически, тактически, ментально – как угодно. И здесь должное, безусловно, стоит отдать главному тренеру. Андрей Разин, который работает в Магнитогорске первый сезон, который никогда в своей карьере не добирался до финала Кубка Гагарина, был расслаблен и спокоен весь плей-офф, будто он играет в решающих матчах всю жизнь. Его послематчевые пресс-конференции становились интернет-хитами и расходились на цитаты. Уж простите за сленг: мужик тупо кайфовал от происходящего вокруг него. Как отметил сам Разин на одной из пресс-конференций, напряжение он чувствовал на заре карьеры в Саратове, а здесь и сейчас – ему хорошо.



Фото: РИА Новости/Юрий Кузьмин/КХЛ/POOL

Но за яркими интервью и образом довольно расслабленного человека скрывалась кропотливая работа вплоть до мельчайших нюансов. "Металлург" подстроился под стиль соперника и предложил совершенно иные скорости и напор, с чем "Локомотив" не справился. Важный с ментальной точки зрения ход – роль капитана команды в решающей серии. Защитник Егор Яковлев получил травму, и Разин принял решение дать ему возможность присутствовать на тренерской скамейке в качестве ассистента. То есть лидер раздевалки был не где-то там, в вип-ложе под потолком арены, а вместе со своими партнерами. С таким единением можно брать не то что кубки – целые города.

Безусловно, успех "Металлурга" – это и блистательная игра защитника Робина Пресса, который стал одним из лучших бомбардиров плей-офф. И шикарное первое звено Дмитрия Силантьева, Романа Канцерова и Дениса Зернова, завоевавшего титул ведущего снайпера решающей части сезона. И решающая шайба Даниила Вовченко в третьем периоде четвертой встречи при счете 1:1. И многое, многое другое, из чего сложился самый главный результат.

Разин и его "кусачая банда" за один год выросли в мощную чемпионскую команду, которая выиграла Восточную конференцию и взяла Кубок Гагарина – третий раз в своей истории. И придумать более справедливый исход нынешнего сезона КХЛ не представляется возможным.