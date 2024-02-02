ЦСКА уступил СКА в очередном матче КХЛ

2 февраля СКА из Санкт-Петербурга в гостях одолел московский ЦСКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Битва двух самых богатых команд КХЛ выдалась зубодробительной до самых последних секунд. С подробностями – спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дерби московских и питерских армейцев и по совместительству двух самых богатых команд КХЛ – зрелище поистине интригующее. А как иначе в ситуации, когда россыпь дорогих звезд встречается на одной площадке. Правда, в этот раз бэкграунд у ЦСКА и СКА столь полярный, что вместо жесткой сечи зрители могли получить и проходное зрелище с заранее известным победителем.

ЦСКА и нестабильность в нынешнем регулярном чемпионате идут, крепко взявшись за руки. Вместо лидерского хоккея действующий обладатель Кубка Гагарина зачастую показывает нечто серое. А в конце прошлого года столичные армейцы еще и пережили серию из пяти поражений, чего при главном тренере Сергее Федорове не было никогда.

С наступлением 2024-го не сказать, что дорогой красно-синий спорткар удалось вывести на гладкий асфальт – едет он все так же по кочкам. Да, из 12 игр ЦСКА выиграл семь. Но была и череда из трех фиаско, и 1:5 от СКА в Северной столице за неделю до новой очной встречи.

Армейцы Романа Ротенберга в нынешнем регулярном чемпионате с ЦСКА вообще не церемонятся: из пяти поединков петербуржцы выиграли все. Ничего подобного не случалось никогда. Причем в двух случаях борьбы не получилось вот прям совсем. Кроме вышеупомянутых 5:1, СКА в конце декабря 2023-го сломил сопротивление красно-синего войска со счетом 6:2. Как москвичам преодолеть этот злой рок?!

В целом же петербуржцы, провалив старт сезона, сумели вернуться на лидирующие позиции и перед игрой с ЦСКА возглавляли Западную конференцию. Москвичи же выходили на лед с шестой строчки таблицы. При этом оба коллектива уже гарантировали себе битвы в плей-офф – пусть и сделали это в противоположно разных стилях.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

У ЦСКА вновь была непростая задача – попытаться вскрыть самую надежную оборону КХЛ нынешнего сезона: 113 пропущенных шайб до матча в Москве. При этом у СКА все в порядке с атакой: даже без ярко выраженных бомбардиров питерские армейцы наколотили в ворота соперников 184 шайбы – третий показатель лиги. Но в итоге все же царствовала оборона: авоськи шайб зрители так и не увидели.

Это был по-настоящему гроссмейстерский хоккей. Правда, ЦСКА, как уже не раз бывало по ходу сезона, словно умудренный опытом профессор, нет-нет, да и вздремнет. СКА же практически не выключался из борьбы, что не могло не принести свою прибыль.

Петербуржцы играли чище и смелее, перебросав своего соперника. Да еще и ловко ловили оппонента на быстрых атаках после ошибок, коих для пока еще действующего чемпиона было ой как многовато. Одна из оплошностей позволила гостям открыть счет: на четвертой минуте ЦСКА потерял шайбу в чужой зоне, СКА разогнал контрвыпад, Михаил Воробьев обыгрался с Сергеем Толчинским и точно бросил с левого фланга мимо голкипера хозяев Ивана Федотова.

Градус борьбы был просто бешеный: жесткость частенько переходила в грубость, борта и кости трещали так, что за голову впору было хвататься как врачам, так и переживающим за имущество сотрудникам "ЦСКА Арены". В атаку активнее шел СКА, но то не хватало снайперской точности, то Федотов и компания лишали соперника повода победно вскинуть клюшки вверх.

Хозяева тоже искали свои шансы, чередуя спячку с бомбардировками. И атака на 26-й минуте все же заставила вратаря СКА Никиту Серебрякова обернуться в поисках шайбы за своей спиной. Михаил Григоренко бахнул от синей линии, а Максим Мамин удачно подставил клюшку – 1:1. Форвард, между прочим, набрал очки в третем матче подряд.



Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Вплоть до финальной сирены богачи играли в перетягивание каната, пока в середине третьего периода петербуржцы не сотворили копию своей первой шайбы – поменялись лишь действующие лица. Снова потеря в чужой зоне, опять рассекающий воздух выпад, и Марат Хайруллин слева выдал конфетный пас на дальнюю, где с шайбой без сопротивления встретился Артем Земченок – точный бросок и 2:1.

ЦСКА бодался, боролся, взрывал игру, стараясь отыскать малейшую брешь в одной из самых крепких защитных стен всей КХЛ. Но не помогла даже игра без вратаря. СКА выиграл шесть из шести игр – гейм, сет и матч.