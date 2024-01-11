Лидер в порядке: чем запомнилось дерби между ЦСКА и "Динамо" в КХЛ

11 января в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) состоялось столичное дерби: ЦСКА дома принимал "Динамо". Победу одержали гости со счетом 4:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин – о ключевых моментах противостояния.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В отличие от того же футбола, в хоккее московские дерби – явление не такое уж и редкое. Те же ЦСКА с "Динамо" в нынешнем регулярном чемпионате бились уже дважды: обе встречи бело-голубые выиграли с одинаковым счетом 4:1. При этом за все время этого противостояния в новейшей истории красно-синие одержали верх в 15 битвах из 25.

Перед очередным поединком против своих старых знакомых динамовцы на пару с ярославским "Локомотивом" возглавляли Западную конференцию. Армейцы же, которые являются действующими обладателями Кубка Гагарина, располагались только на шестой строчке, отставая от бело-голубых на 12 очков. Пусть и проведя на одну игру меньше.

Интересно, что второе поражение от "Динамо" в этом сезоне, которое случилось 19 декабря, стало для ЦСКА отправной точкой в серии из пяти фиаско. Под руководством Сергея Федорова, который руководит армейцами с 2021-го и взял с командой два Кубка Гагарина, такого не было еще никогда. Правда, после этого ЦСКА собрался и выиграл четыре игры подряд. Причем в последней красно-синие у себя дома буквально втоптали в лед нижегородское "Торпедо" – 7:2. Пятой победой в серии как раз могла стать новая встреча с "Динамо".

Но подопечные Алексея Кудашова – уж точно не мальчики для битья. "Динамо" с одной из самых сильных атак чемпионата (в топ-4 по заброшенным шайбам среди всех участников лиги) к игре с армейцами тоже подходило с серией из трех побед. И совершенно точно намеревалось ее продлить.

С первого же периода стало понятно, что у ЦСКА будут большие проблемы. Армейцы выглядели так, будто вложили в игру против "Торпедо" всю силу, растеряв к битве с "Динамо" задор, мощь и скорость. А пока подопечные Сергея Федорова пребывали в полусонном состоянии, команда Алексея Кудашова ковала разницу.

В первом периоде "Динамо" оформило две безответные шайбы. На пятой минуте быстрый выход бело-голубых из обороны закончился шикарным броском в дальний угол от Егора Римашевского. А на 14-й гости подтвердили статус одной из лучших команд КХЛ по игре в большинстве: Эрик О'Делл в падении выцарапал шайбу у борта и отдал пас на Никиту Гусева, который аккуратно катнул снаряд под щитками голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Этот гол сделал форварда "Динамо" лучшим бомбардиром КХЛ на данный момент – 18 голов и 45 результативных передач в 50 играх.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Две пропущенные шайбы хозяев вообще не раззадорили. Задвигаться их заставил лишь третий гол. На пятой минуте второго периода агрессия "Динамо" в чужой зоне вновь дала свои плоды: Владислав Михайлов сумел вырваться из-под опеки и отдать передачу в район круга вбрасывания Ивану Муранову, удар которого в итоге достиг своей цели. Шансов отразить выстрел у Гамзина практически не было, так как обзор ему перекрыли боровшиеся на "пятаке" форвард ЦСКА Андрей Светлаков и нападающий гостей Андрей Никонов.

Лишь при счете 0:3 ЦСКА показал движение. И как только это произошло, у соперника тут же возникли сложности в обороне. На 29-й минуте Антон Слепышев получил шайбу за воротами, которые защищал Максим Моторыгин, и отдал прекрасный пас на всеми позабытого защитника Колби Уильямса. Канадец идеально пальнул в противоход с убойной дистанции, оформив тем самым первую шайбу армейцев в этом матче и дебютный для себя гол в составе красно-синих.

Удивительно, но забив, команда Федорова вместо "шашек наголо" вновь сбросила темп. Особо показательным был эпизод, когда в начале третьего периода ЦСКА получил шанс на большинство после удаления Седрика Пакетта. За две минуты игры пять на четыре армейцы не создали вообще ничего и показали настолько вялое и предсказуемое движение в атаке, что "заслужили" свист от собственных болельщиков.



Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Матч так и катился к уверенной победе динамовцев, однако в последние пару минут атмосфера неожиданно накалилась. Сергей Федоров решил провести финальный отрезок встречи с шестым полевым вместо голкипера. Не удержав шайбу в чужой зоне, армейцы пропустили выход на пустые ворота, но Никонов хоть и пробил аккуратно, но угодил в штангу. Смена ракурсов, и вот уже ЦСКА разыгрывает комбинацию у владений Моторыгина, которую завершает Слепышев – 2:3 и 52 секунды на суперкамбэк.

Но не тут-то было. Гамзин вновь был заменен на шестого полевого, и на сей раз "Динамо" в лице Пакетта по пустым воротам не промахнулось. Как и в двух предыдущих поединках, бело-голубые в битвах против ЦСКА забили четыре, и показали весьма внушительный, острый, зубодробительный хоккей.

Армейцы же после прекрасной победной серии вновь завалились. Шестое место на "Западе" для подопечных Федорова пока так и остается потолком.