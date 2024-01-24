Киллер Цыплаков и девять шайб на двоих: как "Спартак" разбил "Динамо" в КХЛ

23 января "Спартак" на гостевом льду в столичном дерби переиграл "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиги. Здесь было и девять шайб, и два гола в меньшинстве, и – невероятно – самый быстрый покер в истории лиги! О ключевых событиях поединка расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Дерби в любом виде спорта – особенное блюдо под фирменным соусом. Правда, если "Динамо" до матча добавлял в нынешнее противостояние яркий насыщенный вкус, то "Спартак" перед игрой против бело-голубых сыпал соль на рану собственных болельщиков.

С начала 2024 года красно-белые сильно болеют: лишь одна победа в восьми матчах и травмы ведущих игроков откатили команду Алексея Жамнова из лидеров за пределы четверки топов Западной конференции. А ведь в начале и середине сезона "Спартак" влюбил в себя яркой атакующей игрой, выщелкивая одного соперника за другим.

"Динамо" же в течение всего сезона на кураже. Да, у команды Алексея Кудашева был неприятный отрезок из трех поражений под конец 2023 года, но в 2024-м все вновь встало на свои места: шесть побед в семи матчах, среди которых – парочка выносов с разницей в четыре шайбы и более. Удивительно ли, что динамовцы уже обеспечили себе выход в плей-офф.

Между собой команды в регулярке сыграли уже четырежды, и здесь был полный паритет – 2:2. Причем одна из побед добыта "Спартаком" в вулканическом матче с 15-ю забитыми шайбами на двоих – 8:7 в овертайме. Красно-белые и бело-голубые вообще в этом сезоне любят продлевать болельщикам удовольствие: три из четырех дерби закончились дополнительным временем.

Нынешнее должно было стать очной схваткой двух лучших бомбардиров регулярного чемпионата: Никиты Гусева из "Динамо" и Николая Голдобина из "Спартака". Но последний, увы, приболел. Однако в составе красно-белых нашелся свой супергерой, одним матчем переписавший сразу несколько рекордов КХЛ. Но обо всем по порядку.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Гусев взял, да и оформил на первой минуте матча 52-й ассист в регулярном чемпионате. Форвард на пару с Джорданом Уилом вывел на бросок Дмитрия Рашевского, который точным выстрелом заставил фанатов "Динамо" вскочить со своих кресел. Но кто бы мог подумать, что после этого спартаковцы доведут болельщиков хозяев до уныния.

"Спартак", от которого, откровенно говоря, никто не ждал чудес, взял да и сотворил настоящую хоккейную магию. Во многом используя огрехи "Динамо". Через пару минут после пропущенного гола бело-голубые неаккуратно распорядились шайбой у синей линии, перехват совершил Егор Чезганов, который мгновенно вывел один на один Шейна Принса. Американо-белорус вылетел на неожиданный буллит и спокойно переиграл голкипера хозяев Максима Моторыгина.

А дальше начались подвиги одного из лучших снайперов лиги Максима Цыплакова – запомните это имя. "Динамо" разыгрывало лишнего, но потеряло шайбу в средней зоне, форвард красно-белых подошел поближе к воротам и точно щелкнул мимо Моторыгина. Шестая минута матча, а уже 2:1!

Мало? Вот еще! Шла 10-я минута, когда сорванный бросок спартаковца случайно превратился в пас, шайба свободно провальсировала к дальней штанге, где с ней встретился Михал Чайковски – 3:1 в пользу гостей! После такого Моторыгина от греха подальше поменяли на Илью Коновалова. Он еще скажет свое веское "слово" в этой встрече.

Хотите еще голов? Пожалуйста: 12-я минута, и точный выстрел Цыплакова от синей линии с передачи автора предыдущего гола. У фанатов "Динамо" шок, у поддерживающих "Спартак" – глаза по пять рублей от изумления: вы ли это?! И второй период показал: это они, и даже при всех проблемах с составом еще способны удивлять.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Давненько в деле не было Цыплакова, но тот не заставил себя долго ждать. Максим выдрал шайбу в возне у пятака и закинул ее под самую перекладину. Шла третья минута второго отрезка встречи. Хотите еще Цыплакова? Все для вас!

Спустя три минуты "Динамо" в большинстве, вбрасывание ими проиграно, Чайковски дежурно выкидывает шайбу в чужую зону. Автор хет-трика на всякий случай дежурит неподалеку от Коновалова. И не зря: голкипер "Динамо" уже поехал встречать снаряд за ворота, а он возьми – и непредсказуемо отскачи от борта прямо в клюшку главному голеадору вечера. Цыплаков подхватывает шайбу, делает крюк за рамой и вкатывает ее в опустевшую сетку. Тем самым форвард "Спартака" оформил самый быстрый покер в истории КХЛ и первое в лиге голевое каре, в котором два точных выстрела было сделано в меньшинстве.

"Динамо" оправилось от нокаута уже тогда, когда гостям можно было лишь контролировать ход встречи и по возможности минимизировать брак. Бело-голубые сделали все, чтобы отыграться, но "Спартак" был роскошен. Все, что удалось хозяевам – больше не пропустить и вкатить еще две шайбы усилиями Игоря Ожиганова и Егора Мартынова. Сирена, и 3:6 на табло.

Главный смак в том, что совсем скоро – 27 января – мы встретимся в той же компании вновь. Но уже на спартаковском льду. И что-то подсказывает, что новая заруба столичных зубров будет обжигающе огненной. Правда, пройдет она без вратаря "Спартака" Патрика Рыбара: его заменили после травмы во втором периоде, а покидал он арену уже на костылях.