ЦСКА уступил московскому "Динамо" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

26 февраля регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился очередным столичным дерби в Петровском парке между "Динамо" и ЦСКА. Бело-голубые победили в овертайме со счетом 4:3, и сценарий этой игры был просто космическим. Теперь впереди плей-офф, и в каком состоянии оба клуба подходят к матчам навылет, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В новой битве между "Динамо" и ЦСКА изначально должно было быть две интриги – возьмут ли бело-голубые Кубок континента за победу в регулярном чемпионате и попадут ли красно-синие на СКА уже в первом раунде плей-офф. Но накануне шедшие вторыми питерские армейцы взяли, да и проиграли одному из аутсайдеров КХЛ – команде "Куньлунь Ред Стар", чем лишили себя даже математических шансов на первое место в таблице.

Благо, вторая интрига была не менее занимательной. Представить до сезона, что ЦСКА может начать плей-офф сразу с битвы против СКА, было просто невозможно. Но подопечные Сергея Федорова – на минуточку, действующие обладатели Кубка Гагарина – провели очень слабый для себя регулярный чемпионат. И довели все до того, что в случае поражения в игре с "Динамо" и победы нижегородского "Торпедо" в матче против тольяттинской "Лады" отправлялись на седьмое место на Западе и тем самым попадали в пару к команде из Санкт-Петербурга.

У "Динамо" же задача в дерби с ЦСКА – провести хороший спарринг перед плей-офф, зарядив себя и публику на сечу в играх навылет. А персонально у форварда бело-голубых Никиты Гусева – упрочить рекорд КХЛ по количеству набранных очков в регулярке: перед игрой с красно-синими у нападающего было 23 гола и 63 передачи. Да и наверняка команда Алексея Кудашева хотела продолжить традицию этого сезона не проигрывать ЦСКА: в трех предыдущих дерби успех праздновали исключительно динамовцы. Плюс у "Динамо" открыта серия из восьми побед – тоже повод не расслабляться.

Скажу сразу: это был феноменальный матч. Первый период стал лишь разведкой боем, которую смело можно пропустить с учетом того, что было дальше. На 21-й минуте "Динамо" получило шанс на любимое большинство: после выигранного вбрасывания Джордан Уил сделал диагональ на Никиту Гусева, тот набросил на пятак, и Дмитрий Рашевский оформил первый гол в матче.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Пошел обоюдоострый хоккей, вратари пахали как рабы на галерах. И на 27-й минуте свой шанс выловил ЦСКА. Тоже большинство, Максим Соркин нашел у ворот всеми забытого Антона Слепышева, а тот мастерски развел шайбу и вратаря "Динамо" Максима Моторыгина – 1:1. Армейцы погнали развивать успех, и в итоге под конец второго отрезка встречи впервые показали зрителям, как надо забивать в равных составах. Андрей Светлаков то ли бил, то ли отдавал передачу, но шайба ударилась о борт и сверхудачно отскочила к Максиму Мамину, который проткнул снаряд над плечом вратаря бело-голубых – 1:2, и красно-синие впервые за четыре игры против "Динамо" повели в счете.

ЦСКА в этом матче в принципе наконец-то напомнил себя образца чемпионских игр. Они вышли не играть, а умирать: сделав разницу, они лишили динамовцев шайбы и в третьем периоде смогли забить вновь. На 47-й минуте Константин Окулов метеором запустил гениальную передачу из угла площадки, а на дальней штанге тут как тут Никита Нестеров, которому ничто и никто не помешали оформить очередной гол в чемпионате.

Но когда мальчики сдаются, мужчины извлекают пользу. Алексей Кудашов перед плей-офф получил шанс отработать поведение своей команды в экстремальных ситуациях. В концовке тренерский штаб "Динамо" пошел на риск, поменяв вратаря на шестого полевого. Да еще и у ЦСКА начали сдавать нервы, результатом чего стали необязательные удаления. И на 56-й минуте вратарь армейцев Иван Федотов не сумел зафиксировать шайбу после броска Гусева, и все тот же Рашевский коршуном бросился на пятак и зажег-таки сирену второй раз для своей команды.

А потом случился и третий гол! Да, концовка была обжигающая. За три минуты до конца очередное позиционное нападение "Динамо", партнеры выводят на бросок Уила, и тот точен! Но в дело вмешивается тренерский штаб ЦСКА, который углядел помеху вратарю в исполнении Рашевского и запросил видеопросмотр. Арбитры эту точку зрения поддержали – гол отменен.

И что, вы думаете, на этом точка? Нет, все только начинается! Чуть меньше двух минут до конца, на авансцене снова Гусев (потрясающий матч нового рекордсмена КХЛ), шикарный прострел вдоль ворот на Эрика О'Делла, и Иван Федотов не спасает своих партнеров – 3:3!



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Матч перетек в овертайм, а хоккеисты вместо отдыха перед решающей пятиминуткой предпочли драку. Арбитры решили удалить за чрезмерное проявление эмоций игрока ЦСКА, поэтому "Динамо" начало дополнительное время с перевесом в составе. Да еще и вновь команда сняла вратаря, дабы максимально усилить атакующую группировку. Для Федотова и компании началась мощнейшая обструкция, которую те, к их чести, выдержали с блеском. Но в итоге все же нашелся герой, чей творческий гений армейцы сдержать не сумели.

Уже и игра в равных составах, и Моторыгин снова в раме, как вдруг первой скрипкой становится Джордан Уил. Форвард умудрился совершить сольный проход от своих ворот до чужих, уйдя от всех игроков ЦСКА и точно вогнав шайбу в верхний угол – от гнева Федотов даже разнес в щепки свою клюшку.

На счастье армейцев, первого раунда плей-офф против СКА им удалось избежать. Во-первых, они сами набрали одно очко, во-вторых, "Торпедо", ведя почти весь матч, умудрилось проиграть "Ладе" в овертайме. При этом соперником армейцев станет еще одна команда, которую сложно назвать "плюшевой" – ярославский "Локомотив". Если бы подопечные Федорова играли всю регулярку так, как 26 февраля, то получили бы соперника гораздо менее мастеровитого.

"Динамо" же показало свои точеные мускулы и отправляется в пару к "Динамо" минскому в превосходном настроении. Ну и до полноты картины упомянем еще один столичный клуб – "Спартак". Красно-белые начнут поход за Кубком Гагарина с противостояния против череповецкой "Северстали".

Плей-офф обещает быть зубодробительным.