Старейшие в мире сиамские близнецы Шаппеллы умерли в США

Фото: скриншот видео youtube.com/Улиточка Морская

Старейшие в мире сиамские близнецы Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы умерли на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте американского похоронного бюро Leibensperger.

По информации организации, близнецы, соединенные головой, скончались 7 апреля в больнице Пенсильванского университета.

При этом в Книге рекордов Гиннесса сказано, что Лори и Дори сперва являлись однополыми близнецами, но в 2007 году Джордж стал идентифицировать себя как мужчина.

Дори была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при медучреждении. При этом Дори из-за проблем с позвоночником была вынуждена находиться на специальном кресле, которое перемещала ее сестра.

