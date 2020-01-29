Старейшая в мире женщина умерла в 127 лет

Фото: dailymail.co.uk

В Таджикистане скончалась известная долгожительница Фатима Мирзокулова. Предположительно, женщина родилась в XIX веке. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В паспорте Мирзокуловой было указано, что она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. Помимо данного удостоверения личности нет иных документов, подтверждающих или опровергающих возраст женщины.

Скончалась Фатима Мирзокулова в возрасте 127 лет. Большую часть жизни женщина провела в колхозе на хлопковых полях. У долгожительницы было восемь детей и более 200 внуков и правнуков. Похоронили ее в городе Дахана на севере Таджикистана.

Официально старейшей женщиной мира считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока. Ее дата рождения – 2 января 1903 года – подтверждается сразу несколькими документальными свидетельствами.

Несколько месяцев назад сообщалось, что в Астраханской области скончалась 125-летняя Танзиля Бисембеева.

