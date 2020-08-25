В России разработали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию

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На форуме "Армия-2020" представили мобильный радиолокационный комплекс, который позволяет определять местонахождение человека под завалами разрушенных зданий по его дыханию или движению, сообщает РИА Новости.

Прибор также вычисляет расстояние до пострадавшего. Новинку разработали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Обследование участка завала площадью до 10 квадратных метров займет от одной до трех минут. Разработка имеет высокую степень достоверности поиска. Предполагается, что комплекс также будет полезен при поиске людей после схода оползней.

Ранее на форуме показали камуфляжные рясы для священнослужителей и церковную атрибутику для полевых выходов и учений. В РПЦ заявили, что не давали благословение на пошив камуфляжных ряс.

Форум "Армия-2020" проходит в подмосковном парке "Патриот". Мероприятие продлится до 29 августа.