В России научили искусственный интеллект оцифровывать рукописи

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Российские специалисты создали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна оперативно оцифровывать документы, содержащие в себе как напечатанный текст, так и рукописный. Об этом сообщает газета "Известия".
Ведущий ИИ-разработчик компании Dbrain Владислав Заборовский рассказал, что система использует сразу несколько нейронных сетей, каждая из которых ответственна за определенные функции на конкретном этапе заданной деятельности.
"Происходит это следующим образом: работающая на входе система искусственного интеллекта классифицирует документ, затем подключается решение, которое определяет структуру и расположение его полей, а завершает процесс нейросеть, способная конвертировать изображение в текст", – пояснил специалист.
В материале говорится, что новинку уже освоили и начинают применять в энергетике, страховании и даже банковской сфере. Уточняется, что она также внедрена в одной из страховых фирм, где ее используют при оцифровке заполненных вручную заявлений.
Ранее сообщалось, что российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям. Алгоритм делал верное заключение почти в 60 процентах случаев. При этом случайное угадывание обычно совпадает лишь в 50 процентах, однако искусственный интеллект существенно опережает людей в диагностике незнакомого человека.
Тем не менее некоторое время назад компания Amazon закрыла нейросеть из-за дискриминации женщин. ИИ настроился преимущественно на поиск работников-мужчин.
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