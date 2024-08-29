Алаудинов заявил, что "Ахмат" почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области

Фото: телеграм-канал "Апти Алаудинов "АХМАТ"

Спецназ "Ахмат" почти 11 часов вел бои на двух участках в Курской области. Об этом рассказал командир "Ахмата", замначальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем телеграм-канале.

"Хочу отметить, что, несмотря на то что было тяжело, ребята выстояли, героически сражаясь. Уничтожено очень большое количество живой силы противника", – сказал Алаудинов, добавив, что ВСУ несет "очень большие" потери.

Как он отметил, в результате было уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, АГС и минометы.

Алаудинов ранее также сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области. В частности, силы РФ сожгли две единицы техники украинских войск и уничтожили очень большое количество пехоты противника.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Помимо этого, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Согласно информации на 28 августа, потери украинских формирований за все время боевых действий на курском направлении составили до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты и прочей техники.

