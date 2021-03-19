Автоэксперт прокомментировал изменения в сдаче экзаменов на права

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Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин оценил изменения в правилах сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает RT.

По словам специалиста, условия на городских дорогах не воспроизведут всех важных эпизодов, а на площадке можно было это сделать и отработать важные элементы.

"Что касается наблюдателей, то я ратую за другой подход к экзаменам: я считаю, что он должен приниматься независимыми экспертами или комиссией. Состоять такие комиссии должны из опытных, квалифицированных водителей", – пояснил Похмелкин.

С 1 апреля в России вступают новые правила проведения экзамена на права.

Главное изменение заключается в том, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Готовность будущих водителей будут проверять исключительно в условиях реального дорожного движения.

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Желающих получить права на управление мототранспортом нововведения не коснутся.

