В пяти округах Москвы временно изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

В пяти округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в связи с проведением киносъемок, в субботу, 4 сентября, с 00:01 до 07:00 движение будет ограничено на участке Большого Москворецкого моста при движении в сторону Красной площади – от Раушской до Москворецкой набережной.

С 01:00 4 сентября до 03:00 6 сентября из-за капитального ремонта трамвайных путей в Новогирееве перекроют и ограничат движение на нескольких участках дорог в ВАО.

"С 01:30 4 сентября до 05:30 6 сентября из-за дорожных работ ограничат движение на участке от дома №2 на Таллинской улице до дома №22 на улице Маршала Катукова", – говорится в сообщении.

В этот же период времени изменится схема движения на улицах Докукина и Сергея Эйзенштейна, в Местном проезде и Проектируемом проезде №911, в проезде Серебрякова и на Сельскохозяйственной улице.

"6 сентября с 08:00 до окончания торжественного мероприятия нельзя будет проехать на двух участках улицы Ильинки", – сказано в сообщении.

В среду, 8 сентября, на два часа – с 20:00 до 22:00 – перекроют движение в Большом Патриаршем переулке. Речь идет об участке от пересечения с Малым Патриаршим переулком до пересечения с Малой Бронной улицей. Изменения в движении транспорта связаны с проведением киносъемок.

По этой же причине с 13:00 до 17:00 будет перекрыто движение в Ермолаевском переулке 10 сентября. Отмечается, что ограничения будут кратковременными – до пяти минут.

"Движение будут перекрывать на участке от дома 17, строения 1 в Ермолаевском переулке до пересечения с Малой Бронной улицей, а также от дома 2/46, строения 1 на Большой Садовой улице до пересечения с Ермолаевским переулком", – говорится в сообщении.

До 16 сентября полностью перекроют движение на на отрезке улицы Удальцова от Мичуринского проспекта до улицы Раменки. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро.

Ранее сообщалось, что из-за строительства БКЛ движение в районе Зюзино будет ограничено до 30 декабря.