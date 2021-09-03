В пяти округах Москвы временно изменится схема движения транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко
В пяти округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в связи с проведением киносъемок, в субботу, 4 сентября, с 00:01 до 07:00 движение будет ограничено на участке Большого Москворецкого моста при движении в сторону Красной площади – от Раушской до Москворецкой набережной.
С 01:00 4 сентября до 03:00 6 сентября из-за капитального ремонта трамвайных путей в Новогирееве перекроют и ограничат движение на нескольких участках дорог в ВАО.
"С 01:30 4 сентября до 05:30 6 сентября из-за дорожных работ ограничат движение на участке от дома №2 на Таллинской улице до дома №22 на улице Маршала Катукова", – говорится в сообщении.
В этот же период времени изменится схема движения на улицах Докукина и Сергея Эйзенштейна, в Местном проезде и Проектируемом проезде №911, в проезде Серебрякова и на Сельскохозяйственной улице.
"6 сентября с 08:00 до окончания торжественного мероприятия нельзя будет проехать на двух участках улицы Ильинки", – сказано в сообщении.
В среду, 8 сентября, на два часа – с 20:00 до 22:00 – перекроют движение в Большом Патриаршем переулке. Речь идет об участке от пересечения с Малым Патриаршим переулком до пересечения с Малой Бронной улицей. Изменения в движении транспорта связаны с проведением киносъемок.
По этой же причине с 13:00 до 17:00 будет перекрыто движение в Ермолаевском переулке 10 сентября. Отмечается, что ограничения будут кратковременными – до пяти минут.
"Движение будут перекрывать на участке от дома 17, строения 1 в Ермолаевском переулке до пересечения с Малой Бронной улицей, а также от дома 2/46, строения 1 на Большой Садовой улице до пересечения с Ермолаевским переулком", – говорится в сообщении.
До 16 сентября полностью перекроют движение на на отрезке улицы Удальцова от Мичуринского проспекта до улицы Раменки. Это связано со строительством участка Большой кольцевой линии метро.
Ранее сообщалось, что из-за строительства БКЛ движение в районе Зюзино будет ограничено до 30 декабря.
Движение в Большом Патриаршем переулке перекроют из-за киносъемок 8 сентября
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